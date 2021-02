Pesten en intimidatie aan Volksbank-top

Dat de verhoudingen binnen de top van de Volksbank verstoord waren, was al duidelijk. In een onafhankelijk onderzoek wordt nu geconcludeerd dat dit tevens heeft geleid tot incidenteel onderling pestgedrag, intimidatie en de ondermijning van een veilig werkklimaat.

Dat het spookt in de top van de private banken, is begrijpelijk, gezien alle bedreigingen van buiten: steeds meer regelgeving, toenemende concurrentie van fintechbedrijven, pogingen om af te rekenen met een verleden van witwaspraktijken en bonuscultuur. Maar niemand had verwacht dat het tot haat en nijd zou leiden bij de staatsbank Volksbank, de houdstermaatschappij van de SNS, Regiobank, BLG Wonen en de idealistische ASN. De kleinste van de vier grootbanken liet zich voorstaan op bankieren met de menselijke maat.

In 2019 en 2020 was er sprake van intimidatie en pestgedrag, waardoor een veilig werkklimaat werd ondermijnd, zo bleek donderdag uit een rapport van hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot en bestuursadviseur Paul Nobelen. F..

