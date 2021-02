Geld vliegt er nog wel uit bij Air France-KLM, en met miljoenen tegelijk per dag

Als er iets vliegt bij Air France-KLM dan zijn het geen vliegtuigen, passagiers of vrachtladingen. Geld vliegt er wel uit, en met bakken tegelijk, bleek donderdag uit de jaarcijfers. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij boekte vorig jaar een verlies van 7,1 miljard euro. Van de omzet van 2019 van bijna 27,2 miljard bleef 11 miljard over.

Een vlucht van KLM met de eerste vaccins voor Curacao komt aan in Willemstad. De luchtvaartmaatschappij hoopt dat de vraag naar tickets zal toenemen omdat steeds meer mensen worden gevaccineerd.

Schiphol

De luchtvaart zucht mondiaal onder ‘de ergste crisis ooit’, in de woorden van topman Ben Smith, maar zijn bedrijf wordt net iets harder getroffen dan sommige concurrenten. Air France en KLM onderhouden een wereldwijd netwerk om vliegtuigen te vullen die vanaf hun hubs in Parijs en Amsterdam weer verder naar andere continenten vliegen.

In het geval van Schiphol: ruim 36 procent van de reizigers die er arriveren, stapt daar over op een vliegtuig naar een andere bestemming. KLM, Transavia en hun partners zijn in betere tijden goed voor 63 procent van de vluchten op Schiphol.

Maar die betere tijden zijn al een klein jaar ver te zoeken, nadat een virus dat alleen China en een deel van Azië leek te verlammen in maart ook de rest van de w..

