Ahold Delhaize verliest op Beursplein 5

Ahold Delhaize stond woensdag bij de sterkste dalers in de AEX-index op het Damrak. Het supermarktconcern zette in coronajaar 2020 flink meer omzet in de boeken, geholpen door de sluiting van de horeca en andere winkels. Maar de onderneming moest ook extra kosten maken vanwege de pandemie. De AEX-index eindigde de sessie met een verlies van 0,9 procent op 681,04 punten.

Amsterdam

Ahold Delhaize verloor 3,3 procent. De supermarktketen wil meer kosten gaan besparen dan eerder gepland, ook om investeringen in bijvoorbeeld de webwinkels en de logistiek daarachter te bekostigen. De verkopen bij webwinkel bol.com stegen vorig jaar met ruim de helft. Ook chiptoeleverancier ASM International beleefde een mindere dag. Dat bedrijf sloot met een min van 4,2 procent, waarmee het de sterkste daler in de hoofdindex in Amsterdam was.

De MidKap sloot 1,6 procent lager op 999,48 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,1 procent. Het Franse luxeconcern Kering zakte dik 7 procent in Parijs door tegenvallende verkopen van zijn modemerk Gucci.