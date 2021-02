'Sorry, nog 165 nachtjes slapen'

Een vrachtwagen manoeuvreert over de parkeerplaats van de grote fietswinkel tot de achterkant van de enorme oplegger voor de deur van het magazijn staat. ‘Daar zijn ze', zegt een argeloze klant van Louis van Dijk Fietsen in Breda, ‘nieuwe fietsen’. Waarom winkeleigenaar Corné van Dijk nee schudt, wordt duidelijk als de laadruimte opengaat: waar plek is voor honderden nieuwe fietsen, staan er maar een paar, vooral mountainbikes. ‘Dit is ongeveer 3 procent van wat ik normaal binnenkrijg', legt Van Dijk uit. ‘En deze hadden er in september vorig jaar al moeten zijn. Over een paar uur heb ik ze allemaal verkocht.’

Corné van Dijk in zijn werkplaats in Breda.

Breda

Alleen de werkplaats van Van Dijks fietsenzaak mag nu open en daar is het veel drukker dan normaal. Corona is een impuls voor het fietsen, zowel als vrijetijdsbesteding als alternatief voor het openbaar vervoer. ‘Er wordt meer gefietst, dus meer gerepareerd. Plus dat klanten langer met hun fiets moeten doen.’ Want in 2021 gaat het heel moeilijk worden een nieuwe e-bike, racefiets, mountainbike of middenklasse-stadsfiets te kopen. ‘Tot augustus vorig jaar was het top, maar toen was de voorraad uitverkocht’, zegt Van Dijk.

nieuwe voorraad

Wat is er aan de hand? In maart en april vorig jaar brak paniek uit in de fietsbranche. Corona zou, dat wist de handel zeker, de vraag naar fietsen volledig wegslaan. Hun reflex..

