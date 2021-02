Noten in Nederlandse winkels geraapt door kinderen Bolivia

Veel paranoten die in Nederlandse winkels liggen, worden geraapt door kinderen. Supermarktketen Aldi heeft beloofd stappen te ondernemen om de misstanden aan te pakken.

Amsterdam

Dit schrijft Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) in een woensdag gepubliceerd onderzoek.

Paranoten zijn los te koop, maar zitten ook in muesli(repen), ontbijtgranen en koekjes. Volgens SOMO gaat de oogst in Bolivia gepaard met kinderarbeid en met lonen die te laag zijn om een gezin van te onderhouden, ‘terwijl de meeste schakels in de productieketen de afgelopen jaren profiteerden van stijgende prijzen'.

Wereldwijd wordt er jaarlijks ongeveer 27.500 ton paranoten verhandeld. Hiervan komt 78 procent uit Bolivia. Paranoten groeien in het regenwoud en worden daar geraapt. Daarom is deze industrie ook van belang voor het behoud van het regenwoud: zonder tropische bossen geen paranoten.

Uit het onderzoek in Bo..

