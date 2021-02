DSM winnaar op licht hogere beurs

Amsterdam

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag met kleine winst gesloten, terwijl elders in Europa lichtrode koersenborden waren te zien. Speciaalchemieconcern DSM stond bij de winnaars in de hoofdindex op Beursplein 5, geholpen door goed ontvangen resultaten. De AEX kroop verder richting de 700-puntengrens, die voor het laatst tijdens de internetbubbel in 2000 werd bereikt. De AEX sloot 0,3 procent hoger op 687,43 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1015,92 punten. Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,3 procent. Het optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis stuwde de beursgraadmeters in de afgelopen weken al tot nieuwe hoogtepunten. DSM liet een plus van 2,3 procent optekenen. Het concern zag zijn materialentak weer groeien in het afgelopen kwartaal doordat de vraag uit de auto-industrie een sterk herstel liet zien. In het tweede en derde kwartaal liepen de verkopen bij het onderdeel nog flink terug. Voor 2021 rekent het bedrijf op winstgroei, mede door het herstel van de materialentak. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat woensdag met resultaten komt, won 0,8 procent.