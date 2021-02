Alle hens aan dek bij het UWV

Maarten Camps: 'De eerste ronde hebben we voor 2,6 miljoen mensen het loon doorbetaald, dat was niet gelukt als we allemaal finesses hadden toegevoegd.'

Den Haag

Het is dat Maarten Camps thuiswerkt, anders was hij er maar weinig geweest. Sinds hij dit najaar aantrad als bestuursvoorzitter bij uitvoeringsorganisatie UWV klapt hij zijn laptop vooral dicht om vervolgens zijn iPad te ontgrendelen. Dat is dan weer het voordeel van deze lockdown, glimlacht hij. ‘Veel activiteiten in de avond gaan niet door. Er gaat sociaal contact verloren maar het levert qua tijdsbeslag ook iets op.’

Die tijd kan Camps goed gebruiken. Maandag opende het vierde coronanoodloket voor de loonsubsidie (NOW). Ondernemers met meer dan 20 procent omzetverlies door de coronacrisis kunnen opnieuw een voorschot krijgen op de loonkosten. Zeker 12.000 ondernemers vroegen meteen die eerste dag de tegemoetkoming i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .