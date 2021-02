Digitale munt bitcoin door grens van 50.000 dollar

Den Haag

De opmars van de bitcoin en andere digitale valuta wordt mede veroorzaakt door de toenemende acceptatie van crypto’s. Zeker nadat Tesla-baas Elon Musk bekendmaakte 1,5 miljard dollar in digitaal geld te investeren.

Dit jaar alleen al is de bitcoin enorm in waarde gestegen. De munt werd na zijn debuut meer dan tien jaar geleden enkele jaren lang verhandeld voor een paar cent. Ook de meeste andere digitale munten staan op winst. De bitcoin eindigde vorig jaar met een stijging van 170 procent in het vierde kwartaal op ongeveer 29.000 dollar. Zeven dagen later was de waarde naar 40.000 dollar per bitcoin gestegen. Het duurde bijna zes weken om de grens van 50.000 dollar te doorbreken, geholpen door steunbetuigingen van mensen als miljardair Paul Tudor Jones, investeerder Stan Druckenmiller en ook Elon Musk.

Er wordt overigens nog steeds volop gewaarschuwd dat crypto's vatbaar zijn voor prijsschommelingen. <