Van ‘t Wout: economische krimp hakt er in

Dat de economische krimp in het coronajaar 2020 groter was dan tijdens de kredietcrisis in 2009 ‘hakt er stevig in', zegt minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken.

Den Haag

Vorig jaar kromp de economie met 3,8 procent, meldde het CBS dinsdagochtend. Dat is de grootste krimp ooit gemeten. ‘Het verbaast niet echt, maar het is wel slecht nieuws. Gelukkig is de economische krimp in Nederland beperkter dan die in andere landen', zegt de bewindsman. ‘Dit komt onder andere door ons omvangrijke steun- en herstelpakket.’

Ook het derde kwartaal dempte de krimp ietwat. De coronamaatregelen werden in die periode flink versoepeld, waardoor de economie in dat kwartaal enorm aantrok. ‘Daar klamp ik mij aan vast', zegt Van ‘t Wout.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet ‘lichtpuntjes’ in de historisch slechte CBS-cijfers over de Nederlandse economie. Onder meer de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stemmen hem hoopvol. ‘Het is de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog', zegt Koolmees. ‘Dus dat is heel heftig. Tegelijkertijd zie je ook dat de arbeidsmarkt alweer redelijk hersteld is, en dat de werkloosheid niet verder oploopt.’ Koolmees merkt daarnaast op dat de economie in het derde kwartaal van 2020, toen de coronamaatregelen grotendeels werden losgelaten, ‘heel snel’ herstelde van de eerste klap. ‘Daar hou ik me ook wel een beetje aan vast.’

crisisjaar 2009

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de achteruitgang in crisisjaar 2009 3,7 procent. In het slotkwartaal van 2020 was volgens het CBS sprake van een minieme krimp van 0,1 procent. Dat kwam vooral doordat huishoudens in de laatste maanden van het jaar minder uitgaven, ook door de aangescherpte coronamaatregelen. Doordat de investeringen goeddeels op niveau bleven was de neergang niet zo stevig als eerder dat jaar. In het tweede kwartaal van het jaar was nog sprake van een krimp van 8,5 procent toen de economische bedrijvigheid hard werd geraakt door de eerste lockdown tegen het coronavirus. In het derde kwartaal toonde de economie veerkracht met een groei van 7,8 procent. Dat kwam vooral doordat maatregelen goeddeels werden opgeheven.

Vooral de sluiting van de horeca zorgde er afgelopen jaar voor dat consumenten minder uitgaven deden. In totaal zakte de consumptie met 6,6 procent in, waarmee volgens het CBS sprake is van de grootse krimp van de bestedingen door huishoudens ooit gemeten. Naast de horeca werd ook minder uitgegeven aan recreatie en cultuur. Daartegenover werd wel meer besteed aan elektronica en woninginrichting. Ook aan vervoersmiddelen als auto's, vrachtwagens en vliegtuigen werd minder geld uitgegeven. Daarnaast werd er ook minder geïnvesteerd in woningen en bedrijfsgebouwen. De investeringen in infrastructuur en computers groeiden wel. De consumptie door de overheid groeide vorig jaar met 0,2 procent. Vooral de uitgaven aan overheidsdiensten zoals politie, defensie en openbaar bestuur lagen hoger dan een jaar eerder. <