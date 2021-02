Tony’s Chocolonely niet op lijst slaafvrije producenten

Tony’s Chocolonely, het Nederlandse chocolademerk dat streeft naar ‘100 procent slaafvrije chocolade’, is verwijderd van een internationale lijst met slaafvrije chocoladeproducenten. Reden: een omstreden schakel in het productieproces.

Amsterdam

Slave Free Chocolate, de samensteller van de gelijknamige lijst, verwijdert Tony’s Chocolonely omdat het bedrijf zijn cacaobonen laat verwerken bij de Zwitserse chocoladegigant Barry Callebaut. Dat bedrijf, de grootste chocoladeproducent ter wereld, erkent dat haar eigen chocolade niet 100 procent vrij is van slaven- of kinderarbeid, een groot probleem in de cacao-industrie. Barry Callebaut is wel van plan om dat te bewerkstelligen, uiterlijk in 2025.

Tony’s Chocolonely koopt zijn cacao niet van Barry Callebaut; alle bonen die worden gebruikt voor Tony’s Chocolonely zijn te traceren naar individuele boeren. Het bedrijf ziet toe op menswaardige omstandigheden. Maar door die bonen vervolgens bij Barry Callebaut af te leveren voor v..

