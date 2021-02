Malafide slotenmakers vragen soms 8000 euro voor openen van woning

Ze is een topkandidaat. De WTO mag in de handjes knijpen met directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala

De 66-jarige Ngozi Okonjo-Iweala is niet alleen de eerste vrouw aan het hoofd van de WTO, ze is ook de eerste Afrikaan die die positie vervult, de eerste voorzitter die persoonlijk ervoer hoe het is om arm te zijn.