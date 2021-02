Supermarkt Deen houdt op te bestaan. Wat betekent dat voor de supermarktbranche en de klant?

De teloorgang van supermarktketen Deen tekent de consolidatieslag die de afgelopen jaren plaatsvindt in de supermarktbranche. Kleinere en middelgrote (familie)bedrijven hebben het soms moeilijk. ‘Het is voor hen lastig om AH en Jumbo bij te houden.’

Klanten in een Deen-filiaal, vlak voor sluitingstijd.

Amsterdam

Supermarktketen Deen houdt op te bestaan, werd dinsdag bekend. Albert Heijn neemt 39 van de tachtig supermarkten over, Vomar Voordeelmarkt 22, en Dekamarkt 19. De transitie moet dit najaar zijn afgerond. Alle medewerkers in de winkels behouden hun baan, volgens het persbericht van Deen, voor distributie- en kantoormedewerkers is dat ‘de intentie’.

De oorspronkelijk Noord-Hollandse supermarktketen Deen, opgericht in 1933 door de gelijknamige familie, verkoopt tachtig winkels en de distributiecentra in Hoorn en Beverwijk. Albert Heijn neemt 39 winkels over, V Daarmee houdt Deen op te bestaan.

Voor andere medewerkers, zoals op het hoofdkantoor in Hoorn en in de distributiecentra, ‘is de intentie uitgesproken voor maximaal baanbehoud’..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .