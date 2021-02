ING en Shell grote winnaars op beurs

Amsterdam

ING en Shell waren maandag grote winnaars op de aandelenbeurs in Amsterdam. De aandelen van de bank en het olie- en gasconcern profiteerden van een positieve stemming op de Europese markten. De hoop op een stevig economisch herstel van de coronacrisis gaf de handel een steuntje in de rug. ING (plus 6,5 procent) dankte zijn stevige plus tevens aan een adviesverhoging door analisten van Morgan Stanley. De bank was daardoor opnieuw koploper in de AEX-index aan het Damrak. Het aandeel steeg vrijdag al bijna 7 procent dankzij sterke resultaten van de bank. Olie- en gasconcern Shell kreeg er bijna 6 procent aan beurswaarde bij, mede dankzij de oplopende olieprijzen. Geholpen door de koerswinsten van ING en Shell zette de AEX de opmars richting de 700 punten voort. De graadmeter ging 1,2 procent hoger de handel uit op 685,18 punten. De laatste keer dat de hoofdindex de psychologische grens van 700 punten wist te bereiken, was tijdens het hoogtepunt van de internetzeepbel in 2000. De MidKap won 0,2 procent tot 1013,34 punten. Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent. Wall Street was gesloten vanwege President's Day.