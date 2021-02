Gegevens klanten Blokker openbaar door lek

Amsterdam

Winkelketen Blokker heeft maandenlang een datalek gehad. Daardoor waren de adressen en bestellingen van klanten voor iedereen te zien. Dat bevestigt Blokker na eerdere berichtgeving van tv-programma Opgelicht?!. Het lek is inmiddels gedicht. Eind oktober is de website van Blokker vernieuwd en het lek is waarschijnlijk toen ontstaan. Het was daarna eenvoudig om bestellingen, NAW-gegevens en het telefoonnummer van klanten in te zien. Volgens Opgelicht?! ging het om gegevens van ruim 720.000 bestellingen. <