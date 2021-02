Nu de elektrische deelscooter het snelst groeiende deelvervoer in de stad is, wil Felyx internationaal ‘vliegen’

Via de app felyx kunnen mensen in acht grote steden al gebruikmaken van elektrische deelscooters. Het wordt gezien als het medicijn tegen de dichtslibbende stad. Ook in het buitenland neemt de belangstelling toe.

Amsterdam

Felyx-oprichter Quinten Selhorst (33) komt een paar minuten te laat binnenvallen bij zijn Amsterdamse werkplaats. Er was iets met zijn e-scooter en een ontbrekende regenbeschermer, verontschuldigt hij zich, en dat in combinatie met een flink pak neerslag. Uiteindelijk heeft hij zélf dus maar een felyx gehuurd, via zijn eigen app. Die had namelijk wel een behaaglijke regenhoes.

Het tekent het gemak waarmee de stedeling tegenwoordig op zo’n donkergroene elektrische deelscooter kan stappen. Verspreid over acht grote steden staan inmiddels zeker 3000 exemplaren die met behulp van een app kunnen worden opgespoord, gereserveerd en ontgrendeld. Ook buiten de landsgrenzen is felyx aan een opmars bezig, zoals in de Belgische hoofdstad Brussel.

muurvast

‘We zijn nu een echt bedrijf, een scale-up’, zegt Selhorst. ‘Met 130 man in dienst.’ En dan te bedenken dat hij en zijn huisgenoot Maarten Poot nog niet zo heel lang geleden, in 2015, samen in een deelauto zaten. Ze waren op weg naar een vriend aan de andere kant van de stad en zaten muurvast in een Amsterdamse verkeersader. Tot hun ergernis werden ze links en rechts ingehaald door brommers. ‘Waarom’, dachten ze, ‘bestaat er eigenlijk niet een deeloplossing voor scooters?’

De twintigers hadden al langer de ambitie om een eigen bedrijf te beginnen en dit leek ze een mooie uitdaging. Naast hun baan als consultants struinden ze het internet af. Er was toevallig net een elektrische brommer op de markt gekomen waarin software en hardware van de autodeelindustrie konden worden geïntegreerd.

Selhorst en Poot moesten op zoek naar ‘de gouden driehoek’ om hun software en hardware te verbinden met ‘de cloudbox’ (de servers). Potloodschetsen werden een businessmodel. De twee zegden hun comfortabele baan en een comfortabel salaris op voor een start-up waarvan de kans dat het gaat slagen statistisch gezien minder dan 10 procent is.

Vier vermogende Nederlanders durfden het aan vier ton risicokapitaal en zeven ton asset financiering in de start-up te steken. In de zomer van 2017 reden de eerste honderd e-scooters in Amsterdam. Inmiddels is de elektrische deelscooter de snelst groeiende vorm van deelvervoer in Nederland. Ze worden gezien als het medicijn tegen de dichtslibbende stad: wendbaar, stil en volgens Selhorst beter voor het milieu dan een auto. Al is het aantal autogebruikers dat een felyx pakt vooralsnog in de minderheid: 30 procent ten opzichte van 50 tot 70 procent van de gebruikers die anders de fiets of benenwagen zou nemen.

blij met concurrentie

Het succes van felyx bleef ook bij andere ondernemers niet onopgemerkt. Na twee jaar alleenheerschappij moet het de markt nu delen met nieuwkomers Check en Go Sharing. Selhorst gaat niet gebukt onder die toegenomen concurrentie. Sterker: hij is er blij mee, zegt hij. ‘Vanuit de gemeente Amsterdam zijn bijvoorbeeld maar twee vergunningen verleend: een voor ons en een voor Check. Samen hebben we zevenhonderd brommertjes, daardoor hebben we een betere propositie naar de klant, want die heeft grotere kans een brommer in de buurt te vinden.’



In de werkplaats van Felyx worden kapotte e-scooters opgelapt. - beeld Sabine van Wechem

Dat gemeenten als Amsterdam terughoudend zijn in het vergunnen van deelscooters heeft ongetwijfeld te maken met de nog levendige herinnering aan de deelfietsen van Aziatische makelij. Die werden enkele jaren geleden met honderden tegelijk in de markt gepompt en slingerden vervolgens verwaarloosd rond. Overigens zijn stedelingen niet onverdeeld enthousiast over deelscooters in de publieke ruimte. Onder de hashtag #felyxchallenge worden op Twitter punten uitgedeeld voor foto’s van fout geparkeerde brommers in onder meer bloemenperkjes en op blindengeleidestroken.

Volgens Selhorst zijn deelscooters vooral slachtoffer van beeldvorming. ‘We zijn een zichtbaar product dus dat is makkelijk klagen. Als je kijkt naar het aantal overlastmeldingen, gaat het om 0,007 procent van de parkeeracties.’ Gebruikers die de scooters verkeerd parkeren, worden daarop aangesproken. Na drie overtredingen worden ze van de app verwijderd.

Hetzelfde geldt voor gebruikers die schade rijden. Al is lang niet altijd te achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk is, want schade is vaak het gevolg van vandalisme.

In de Amsterdamse werkplaats hebben de monteurs er zo hun eigen benamingen voor. ‘Waterscooters’ zijn uit de gracht gevist, ‘bomscooters’ in brand gestoken.

Er bestaat nog geen diagnose voor een nieuwe kwaal: die van scooters waarmee is gegooid, zoals tijdens de avondklok-rellen. Het noopte felyx ritten naar ‘risicogebieden’ op te schorten.

expansiedrift

De financiële gevolgen van dergelijke schades zijn te overzien. ‘De kappen van die brommers zijn van plastic. Vervanging kost een paar euro.’ Daardoor gaat zo’n scooter jarenlang mee en blijft er van de 30 cent die de felyx-gebruiker per minuut betaalt genoeg over om op de balans meer geld over te houden dan er in het bedrijf gaat.

Selhorst en Poot hebben inmiddels zelfs genoeg bij elkaar om ook Duitsland en Frankrijk te veroveren. Al gooit corona tijdelijk de rem op die expansiedrift. Selhorst: ‘Ik denk dat veel mensen in de toekomst individueel openbaar vervoer zullen verkiezen boven opgepropt zitten in het ov. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we niet tot de zomer in lockdown zitten.’ <

felyx

waar: Amsterdam sinds: 2017 aantal werknemers: 130 jaaromzet: In 2020 verdubbeld t.o.v. 2019