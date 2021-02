Boer verkoopt vaker direct aan consument en eettent

Steeds meer landbouwbedrijven verkopen hun eieren, melk, groente of kamerplanten direct of vrijwel direct aan de consument. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Den Haag

Verkochten in 2017 nog 5700 van de landbouwbedrijven hun waren direct aan consumenten of via één tussenpersoon, in 2020 waren dat er 7200. Zo’n tussenschakel kan een restaurant of tuincentrum zijn waar boeren direct aan verkopen. Deze verkoop via de korte keten leverde boeren in de twaalf maanden tot en met maart 2020 1,5 miljard euro op.

Het actiefst zijn ondernemers in de sierteelt, met een omzet van 583 miljoen euro uit planten en bloemen die via maximaal één tussenpartij lopen. Tuinbouwbedrijven in groente en fruit verdienden er zo’n 398 miljoen euro mee. Ook met de directe verkoop van melk of eieren werd een substantieel bedrag binnengehaald.

Hoewel de animo om direct aan consumenten te verkopen groeit in de landbouw, doet nog altijd maar een minderheid van 13,7 procent van alle boeren en tuinders dit. Dat is wel een groter aandeel dan de 10,5 procent in 2017. Welk effect de coronapandemie heeft gehad, is nog niet bekend. <