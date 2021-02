De Volksbank schrapt in drie jaar tot 500 arbeidsplaatsen

Utrecht

Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Tegelijkertijd geeft de bank aan dat er volgens de nieuwe strategie op termijn ook banen zullen ontstaan, waar nieuwe medewerkers voor worden aangetrokken.

Hoe de reorganisatie precies wordt ingevuld, is nog niet bekend. De Volksbank kwam met de aankondiging na een moeilijk coronajaar, waarin bovendien sprake was veel onrust rond het ontslag van financieel directeur Pieter Veuger. Die was slechts een aantal maanden in dienst. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers. De nieuwe topman Martijn Gribnau wilde vrijdag inhoudelijk niets zeggen over de kwesties.

De problemen bij de Volksbank liggen gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is. De affaire kan nog een staartje krijgen. Veuger stapte namelijk naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Komende week wordt de uitspraak verwacht. De Volksbank wacht ook nog op de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de dynamiek in de directie en de interactie met de raad van commissarissen.

De bank is verder van plan zijn dienstverlening aan kleinzakelijke ondernemers uit te breiden en meer financiële producten van derden aan de man te brengen. SNS moet meer jongeren gaat aanspreken en RegioBank zijn lokale aanwezigheid over het hele land verspreid uitbreiden. <