Schaf de jaarlijkse beoordelingsgesprekken af. Coaching is beter!

Kilian Wawoe (48) werkte tot 2010 voor de humanresourcesafdeling van de ABN Amro Bank en deed later onderzoek naar beoordelingsgesprekken: welke persoonlijkheidskenmerken worden gewaardeerd door managers en welke medewerkers krijgen een bonus. Wawoe is parttime docent aan de Vrije Universiteit en consulteert organisaties over personeelszaken.





Beoordelingsgesprekken, en de gevoelens die daarbij vrijkomen, intrigeren hem. ‘Ik kwam jaren geleden voor de bank in Monaco terecht. Een van mijn eerste gesprekken daar was met een secretaresse die heel boos was, omdat ze ‘maar’ 3500 euro bonus had gehad. Fascinerend vond ik dat, want ik vind 3500 euro een hoop geld. Het viel mij op dat de mensen daar de hele dag met geld bezig waren. Toen kwamen er vragen naar boven over beloningen en waardering, die uiteindelijk resulteerden in mijn onderzoek.’

Die beloningen zorgden er overigens wel voor dat hij ABN Amro verliet, vertelt Wawoe in de podcast Goed Werk (EO, ND, NPO Radio 1). ‘Het was de tijd van de bankencrisis. Technisch gezien waren wij van de overheid. Onze afdeling had 6 miljoen verlies geleden, toch moest er een miljoen aan bonussen worden uitgekeerd. Dat kon ik niet meer rijmen.’ Als parttime docent aan de Vrije Universiteit ging hij er aanvankelijk 165.000 euro per jaar op achteruit.

Bij ABN Amro had Wawoe zogenoemde targetgesprekken. ‘Die vond ik altijd heel demotiverend, want ze gingen niet over mij of mijn ontwikkeling. Ze gingen over targets. Die moest je zelf in januari stellen, waarna ze in februari alweer achterhaald waren. Uiteindelijk moest je, ook weer zelf, in december omschrijven of je je targets had gehaald, waarna de baas vervolgens met je afrekende. In een ideale wereld is die baas iemand die zicht heeft op wat je daadwerkelijk doet, maar dat is lang niet altijd zo. Voor mensen is het juist heel belangrijk om gezien te worden. Zelfs een boze baas heeft waarde, want dan doet het er blijkbaar toe wat je doet.’



Het format van het beoordelingsgesprek is bijna overal hetzelfde, weet Wawoe. Er is beoordeling van je werk, van jezelf en vaak is er ruimte (voor de werknemer) om zelf te ventileren. Een goed systeem? Wawoe is kritisch. ‘Een keer per jaar de tijd nemen voor feedback werkt niet. Coaching werkt wel. In de sport bespreken sporters en trainers ook niet een keer per jaar wat de voortgang is. Ik leg managers vaak dit voorbeeld voor: stel, op 13 april gaat een werknemer de fout in. Wanneer ga je met hem of haar het gesprek aan? 13 april, het beoordelingsgesprek of helemaal niet? Managers zeggen dan vaak 13 april, maar in de praktijk gebeurt dat zelden.’

Wawoe vergelijkt het met zijn kinderen aanspreken op gedrag. ‘Als ik tot december wacht met mijn feedback, zou dat natuurlijk nergens op slaan. Op de werkvloer ligt dat wat mij betreft niet veel anders.’

Wawoe ziet nog een andere parallel tussen kinderen opvoeden en beoordelingsgesprekken. ‘Ik betrap mijzelf erop dat ik er bij mijn kinderen rekening mee houd hoeveel gezeur ik krijg met een bepaalde beslissing. En dat dat soms zwaarder weegt dan wat echt rechtvaardig zou zijn. In mijn onderzoek zag ik dat ook terugkomen. Dan zei een manager: ‘Te veel mensen scoren dit jaar een ‘zeer goed’, dat kan niet. Niet iedereen kan een bonus krijgen. Nou, de werknemer met de grootste mond delft in een dergelijk geval zelden het onderspit, want dan krijgt zo’n manager gezeur.’

In de tiende aflevering van podcast Goed Werk praat presentator Arie Boomsma door met Kilian Wawoe over beoordelingsgesprekken. Ook te gast: Tessel de Heij, samen met haar zus oprichter van biermerk Gebrouwen door Vrouwen. Het team, zeven mensen, geeft elkaar vrijwel continu feedback, zegt De Heij. ‘We kennen elkaar goed en vertrouwen elkaar. Ook ik word niet gespaard.’ Wanneer je bier maakt, helpt dat wel. ‘Op sommige dagen nemen we na werk een biertje, of twee. Dat praat toch makkelijker’, lacht De Heij.

