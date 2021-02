AEX op hoogste stand in 20 jaar

Amsterdam

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een duidelijke plus de handel uitgegaan. Vooral technologiebedrijven duwden de AEX naar de hoogste stand in twintig jaar, na nieuws over Europese plannen om de eigen chipsector uit te bouwen. Chipfondsen lijken te bewegen op nieuws dat de Europese Unie overweegt een eigen chipfabriek te bouwen om de afhankelijkheid van leveringen uit Azië en de Verenigde Staten te verkleinen. Persbureau Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. In Amsterdam wonnen chiptoeleverancier ASM International (ASMI) en chipmachinemaker ASML tot 4,2 procent, waarmee ze bij de grootste winnaars in de AEX hoorden. Alleen betalingsverwerker Adyen eindigde met een winst van 5,7 procent hoger. De AEX steeg 1,1 procent tot 664,34 punten, de hoogste stand sinds de zomer van 2000. De MidKap steeg 0,7 procent tot 1002,80 punten. De beurs in Frankfurt won 0,8 procent en Londen steeg een fractie. In Parijs eindigde de beurs juist licht lager. Ook Aegon (plus 3 procent) was een opvallende winnaar. De verzekeraar meldde halfjaarresultaten die beter waren dan verwacht.