Wopke Hoekstra handhaaft de maximale rente op lening op 10 procent

Den Haag

Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) donderdag besloten. De minister verlaagde de maximale rente vorig jaar al tijdelijk van 14 naar 10 procent. Dat moest consumenten die vanwege de coronacrisis geld moeten lenen, meer lucht geven. Omdat de crisis voortduurt, heeft de minister nu besloten die maatregel te verlengen tot 1 september. ‘Consumenten kunnen nog steeds een verlies van inkomen ondervinden door de crisis, en behoefte hebben aan krediet.’

Het besluit heeft betrekking op alle vormen van consumptief krediet. Daaronder vallen rood staan, kopen op afbetaling, creditcardschulden, persoonlijke leningen voor bijvoorbeeld een auto, en leningen van gemeentelijke kredietbanken. Hoekstra heeft laten onderzoeken of de lagere rente consumenten kan verleiden om meer te gaan lenen. Dat blijkt ‘niet of nauwelijks’ het geval. Dat komt omdat de maatregel vooral dure leningen treft, zoals rood staan, creditcardschulden en kopen op afbetaling. Consumenten kiezen daar vooral voor omdat ze het makkelijk vinden, of omdat ze geen andere manier van betalen hebben.

De lagere rente kan wel ongewenste gevolgen hebben, aldus de minister. Het kan ertoe leiden dat sommige kredietverstrekkers ermee stoppen omdat ze geen winst meer maken. Consumenten kunnen dan uitkomen bij duurdere alternatieven zoals uitstel van betaling of het huren van een bijvoorbeeld een wasmachine. Omdat volgens de minister uit het onderzoek ‘niet onomstotelijk’ blijkt bij welke rente de goede balans is gevonden tussen de bescherming van consumenten en het voorkomen van negatieve effecten, laat hij het besluit over een permanente verlaging over aan het volgende kabinet.

kredietwaardigheid

Hoekstra wil verder dat kredietverstrekkers al bij leningen vanaf 250 euro gaan controleren of consumenten de lening wel kunnen betalen, bijvoorbeeld aan de hand van hun loonstrook. Tot nu toe is dat pas verplicht bij kredieten vanaf 1000 euro. De minister signaleert dat juist bij kleine kredieten vaker betalingsachterstanden voorkomen. Met zijn besluit wil hij consumenten beter beschermen. De controle bij kleine leningen wordt ingevoerd nadat de Raad van State daarover heeft geadviseerd en belanghebbenden via internet hun mening hebben kunnen geven. Dat duurt gemiddeld negen maanden. <