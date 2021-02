Galapagos afgestraft op Damrak

Amsterdam

Biotechnologiebedrijf Galapagos beleefde woensdag een slechte dag op het Damrak. Het AEX-fonds ging met een verlies van bijna 19 procent de handel uit nadat het bekend had gemaakt een studie naar een middel tegen longfibrose te moeten stopzetten. Dit omdat de veiligheid van het middel niet kon worden gegarandeerd. Betalingsbedrijf Adyen kroonde zich tot dagwinnaar in de AEX na beter dan verwachte resultaten. Galapagos zegt in een reactie enorm teleurgesteld te zijn dat het bedrijf geen nieuw medicijn heeft kunnen ontwikkelen voor de patiënten met deze ziekte. De stopzetting geldt voor alle studies met de experimentele autotaxine-remmer ziritaxestat. Het betekende de tweede tegenvaller in korte tijd voor het bedrijf. Eind vorig jaar staakte Galapagos zijn ambitie om een middel tegen reumatoïde artritis in de VS te vermarkten nadat het daarvoor geen goedkeuring kreeg. Adyen was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 8,7 procent. Het fintechbedrijf groeide in de tweede jaarhelft hard door. ABN Amro sloot 1,5 procent in de min. De bank sloot voor het eerst in tien jaar een boekjaar af met verlies. Heineken zakte dik 5 procent.