Randstad winnaar op iets hogere beurs

Uitzender Randstad was dinsdag een winnaar op een licht hogere beurs in Amsterdam dankzij goed ontvangen resultaten. Het AEX-bedrijf liet weten het nieuwe jaar goed te zijn begonnen en dat de activiteiten weer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. De uitslagen op de Europese aandelenbeurzen waren vrij beperkt na de recente sterke opmars.

Amsterdam

Randstad behoorde met een plus van 2,4 procent tot de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het uitzendconcern profiteerde van de aanhoudende vraag naar arbeidskrachten in de gezondheidszorg, logistiek, supermarktbranche en e-commerce. Het banenverlies in door de crisis geraakte sectoren zoals de horeca, evenementenbranche en op Schiphol werd daarmee ruimschoots gecompenseerd. Topman

Jacques van den Broek blijft ondanks de positieve ontwikkelingen wel voorzichtig vanwege de aanhoudende onzekerheden rond de pandemie. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 657,07 punten. Londen won 0,1 procent, maar Parijs ging een fractie omlaag. De Duitse DAX zakte 0,4 procent. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1000,33 punten.