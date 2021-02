Sjofar Boek en Muziek sluit deuren

Sjofar Boek en Muziek in Utrecht gaat definitief sluiten. Dat meldden de eigenaren op Facebook. De dalende omzet in combinatie met de hoge huurprijs in de binnenstad van Utrecht maakt het volgens Jeannette (64) en Philip (62) Knops onmogelijk om de boekenwinkel voort te zetten. De boekenwinkel is onderhuurder van de naastgelegen horecazaak Lewis Book Cafe. Die heeft vanwege de coronacrisis de huur per 1 mei moeten opzeggen. Philip Knops: 'De eigenaar van het pand wilde niet met Sjofar een apart huurcontract voor alleen ons gedeelte afspreken.'

Utrecht

De omzetdaling heeft er volgens Knops mee te maken dat veel mensen bijna automatisch hun boeken kopen bij grote webwinkels zoals bol.com. 'Ondanks de ontlezing is de totale omzet van boeken de laatste jaren toegenomen, maar veel mensen nemen niet meer de moeite om naar de boekenwinkel te komen. Ze vergeten daarbij de plaatselijke en de christelijke boekwinkels. Voor de prijs hoeven ze het niet te laten. Er is een vaste boekenprijs in Nederland, dus een boek kost overal evenveel.'

Per 3 april gaat de winkel definitief dicht. De gelijknamige winkel in Houten, van een stichting, blijft wel bestaan. Knops: 'Daar liggen de omzetcijfers hoger. Een winkel in een dorp doet het beter dan in de stad. Vroeger had je drie christelijke boekwinkels in Amsterdam. Daar is er nu niet één van over.'

De christelijke boekenwinkel was van 1976 tot 2016 gevestigd in winkelcentrum Hoog Catharijne. Daarna verhuisde de zaak naar de Korte Elisabethstraat in de binnenstad van Utrecht. Sinds de lockdown was de winkel gesloten en konden mensen alleen digitaal boeken bestellen. Terugblikkend: 'Wij mochten dit werk meer dan 23 jaar doen en het was een gezegende tijd.'