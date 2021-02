Mijlpaal voor MidKap op positieve dag

Amsterdam

Beleggers waren bij Dialog duidelijk in hun nopjes met een Japans overnamebod op de Britse chipontwikkelaar. Het bedrijf werd zo’n 16 procent meer waard op de beurs in Frankfurt. Het Japanse Renesas Electronics wil het Britse bedrijf kopen voor 4,9 miljard euro. Het bestuur van Dialog, een belangrijke toeleverancier van de Amerikaanse iPhone-maker Apple, liet weten achter het bod te staan. De chipsector is al langer het toneel van overnames.

De stemming op de Europese beursvloeren was over de gehele linie positief. De financiële markten rekenen erop dat de extra 1,9 biljoen dollar aan coronasteun, die president Joe Biden heeft toegezegd, in aantocht is. De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 656,39 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 1001,29 punten, het hoogste niveau ooit voor deze graadmeter. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 0,5 procent aan.