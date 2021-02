AEX sluit week af met klein verlies

De AEX-index is vrijdag met een klein verlies de handel uitgegaan, ondanks een stevige plus van zwaargewicht Shell. De olie- en gasreus profiteerde onder andere van de oplopende olieprijs. Het sentiment elders in Europa was wisselend na een tegenvallend banenrapport uit de Verenigde Staten.

Amsterdam

De AEX sloot de week af met een verlies van 0,2 procent op 653,24 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 989,41 punten. De beurs in Parijs steeg 0,8 procent dankzij sterke koerswinsten van de Franse banken. In Frankfurt verloor de DAX 0,1 procent. In Duitsland lieten de fabrieksorders in december een sterker dan verwachte daling zien door de lockdowns in de eurolanden. De FTSE-index in Londen verloor ook licht.

Shell voerde met een winst van bijna 3 procent de AEX aan. Het concern komt volgende week met een strategie-update, na rampjaar 2020. Naar verluidt wil Shell meer gaan inzetten op de handelstak, omdat dit beter aansluit bij het opwekken van duurzame energie. Daarnaast zou Shell zich meer willen bezighouden met de opslag van CO 2 . Mogelijk dat Shell ook uit Nigeria vertrekt.