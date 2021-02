Unilever onderuit op lichtrood Damrak

Was- en levensmiddelenconcern Unilever was donderdag de grote verliezer op de Amsterdamse beurs (min 5,4 procent). Het kwartaalbericht van het bedrijf achter merken als Dove, Ola en Knorr stelde beleggers teleur. Unilever presteerde in coronajaar 2020 in lijn met de verwachtingen. Toegenomen verkoop van wasmiddelen, zeep en snacks voor thuis compenseerde de neergang van de verkopen aan de horeca. Maar beleggers waren teleurgesteld dat het AEX-bedrijf geen concrete voorspellingen deed voor dit jaar. Bij de kleinere fondsen was TomTom de grote verliezer (min 13,5 procent). Het bedrijf sloot vorig jaar af met een verlies van 257 miljoen euro. De crisis in de auto-industrie wegens fabriekssluitingen en ingestorte verkopen had ook zijn weerslag op de verkoop van ingebouwde navigatiesystemen, software en digitale kaarten.