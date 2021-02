Google en YouTube profiteren van corona

Techconcern Alphabet, het bedrijf achter Google en YouTube, heeft in de feestdagenperiode flink meer geld verdiend met advertenties. Daarbij profiteerde het Amerikaanse bedrijf ook van de coronapandemie, omdat veel mensen daardoor aan huis gekluisterd zaten en zo meer tijd spendeerden aan surfen op het internet.

Mountain View

De totale opbrengsten dikten aan van 46 miljard dollar in het slotkwartaal van 2019 tot een recordomzet van bijna 57 miljard dollar in de afgelopen periode. Dat leverde Alphabet een kwartaalwinst op van ruim 15 miljard dollar, waar een jaar eerder nog minder dan 11 miljard dollar in de boeken ging.

clouddiensten

De sterke cijfers dankt het concern vooral aan betere resultaten van de zoekmachine en YouTube. Maar financieel directeur Ruth Porat wijst er in een toelichting op dat ook de cloudactiviteiten steeds belangrijker worden voor het bedrijf. Daar ziet ze ook nog veel groeimogelijkheden.

Eerder deze week werd al bekend dat automaker Ford vanaf 2023 gaat samenwerken met Google. Ford gaat onder meer clouddiensten van Google afnemen. Het techbedrijf gaat op zijn beurt kennis van de verwerking van data, kunstmatige intelligentie (ai) en machine learning delen met Ford. De twee ondernemingen denken daarmee de ontwikkeling te versnellen van zogeheten ‘verbonden voertuigen’, waarbij auto’s met andere voertuigen, maar ook met verkeerslichten en met systemen van Ford communiceren.

advertentiemarkt

Het kwartaalbericht van Alphabet staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij de resultaten die Facebook vorige week al bekendmaakte. Ook Facebook deed goede zaken met zijn advertenties en wist zowel omzet als winst op te voeren. Beide bedrijven profiteerden ervan dat de wereldwijde advertentiemarkt weer in de lift zit na de eerdere klap aan het begin van de coronapandemie. <