Vastgoed onderuit op Damrak

Op de Europese beurzen ging de aandacht woensdag onder meer uit naar Italië. Beleggers in het Zuid-Europese land reageerden verheugd op het nieuws dat de voormalige baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, mogelijk de nieuwe premier wordt van Italië. Op het Damrak sprongen met name de verliezen van vastgoedfondsen in het oog.

Amsterdam

Draghi verwierf als ECB-preses in de jaren 2011-2019 grote faam en werd in Italië gezien als de redder van de euro. Als ‘Super Mario’ bij de centrale bank zou hij ook Italië, dat in financieel zwaar weer zat, hebben gered. De Italiaanse beurs was met een winst van dik 2 procent een uitschieter op een verder relatief vlakke handelsdag in Europa. De Italiaanse banken UniCredit en Intesa Sanpaulo stegen dik 4 procent.

De AEX-index sloot met een winst van 0,3 procent op 654,89 punten. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een min van 3,5 procent. Bij de middelgrote fondsen presteerden sectorgenoten als Eurocommercial Properties en NSI niet veel beter met verliezen tot 1,8 procent. De MidKap eindigde met een winst van 0,5 procent op 968,88 punten.