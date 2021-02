Supermarkt wil niet alle blikjes innemen. CBL dringt aan op systeem buiten winkels

Den Haag

Ongeveer de helft van de jaarlijkse 2 miljard blikjes in Nederland wordt ook helemaal niet in de supermarkt verkocht, stelt de brancheorganisatie. Andere grote blikjesverkopers zijn bijvoorbeeld tankstations, snackbars, sportverenigingen en bedrijfsrestaurants. Die zouden ook mee moeten doen als er straks een groot statiegeldsysteem wordt opgezet voor de blikjes, vinden de supers. Het CBL wil wel meewerken met andere partijen om zo’n breed systeem mogelijk te maken. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) heeft aangeven dat het statiegeld op blikjes op 31 december 2022 in moet gaan. Het statiegeldbedrag per blikje wordt minimaal 15 cent.

'majeure operatie'

De ingangsdatum is volgens Van Veldhoven 'realistisch en haalbaar'. Wel noemt ze het opzetten van een speciaal statiegeldsysteem voor blik 'een majeure operatie'. Producenten zijn verantwoordelijk voor het opzetten hiervan en dragen ook de kosten. Horeca en kleine verkooppunten zijn volgens haar vrijgesteld van de innameplicht.

In Nederland gaan per jaar 2 miljard blikjes over de toonbank, 150 miljoen daarvan belanden in het milieu. Met het bedrijfsleven was afgesproken dat de maatregel van tafel zou gaan als het aantal blikjes in het zwerfafval met minstens 70 procent zou afnemen dit jaar. Maar vorig jaar nam het aantal juist toe met 27 procent en Van Veldhoven ziet nu geen concrete acties waardoor het zou dalen. Het doel is volgens haar onhaalbaar geworden en statiegeld daarmee onvermijdelijk.

De Milieubeweging is verheugd met het besluit 15 cent statiegeld per blikje te verplichten.

‘Statiegeld zal de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent reduceren. Dit is een grote overwinning voor het milieu en onze leefomgeving', zegt de beweging, bestaande uit zes milieuorganisaties: Recycling Netwerk, Stichting De Noordzee, Plastic Soup Foundation, Plastic Soup Surfer, Greenpeace en Natuur & Milieu.

De onderhandeling over de statiegeldplicht heeft volgens de Milieubeweging tientallen jaren geduurd en er was allerminst zekerheid van slagen. ‘Er is altijd veel animo geweest voor statiegeld onder mensen en gemeenten', zegt directeur Rob Buurman van Recycling Netwerk. ‘Zelfs de drankenproducenten zijn in de loop der jaren aan onze kant komen te staan.’ De weerstand kwam volgens Buurman vooral uit de hoek van de supermarkten. ‘Tot op de dag van vandaag zijn zij tegen statiegeld. Daarom noemen we dit besluit ook echt het binnenslepen van een overwinning.’

Het is het tweede grote besluit op het gebied van statiegeld dat het huidige kabinet heeft genomen. Vorig jaar bezegelde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) ook de afspraak over statiegeld op kleine plastic flesjes, dat vanaf juli dit jaar ingaat. <