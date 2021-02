Gezocht: planten die goed tegen droogte kunnen

De klimaatverandering leidt tot een zoektocht naar gewassen die gedijen in de nieuwe omstandigheden. De eerste resultaten zijn er al.

Telers van de graansoort teff, die tegen droogte kan, bij Gondar in Ethiopië, november 2020.

Wageningen

Het is even slikken misschien, maar het teff-pannenkoekje zou weleens het ontbijt van de toekomst kunnen worden. Pardon? Teff, een Afrikaanse graansoort die nu alleen nog verkrijgbaar is als glutenvrij ‘superfood’ bij reformwinkels, heeft de prettige eigenschap dat die goed tegen warmte, droogte en verzilting kan. En laten dat nou net een paar wezenlijke kenmerken zijn van de klimaatverandering.

In sommige streken, zoals Zuid-Europa, kunnen de oogsten van gewassen als tarwe, maïs en suikerbiet tegen het jaar 2050 met de helft teruglopen, wanneer de klimaatverandering zich doorzet in het huidige tempo, zo becijferde het Europese milieuagentschap EEA in een rapport.

Ja, als die verandering door de mens is veroorzaakt, moet je die b..

