Drive-thru en tijdslot: zo werkt afhalen bij winkels

Den Haag

Action had het dinsdag voor de persconferentie van premier Rutte al tot in de puntjes uitgedokterd. Wegens de restricties op het aantal klanten in de winkel van de keten, stonden er in de maanden van vóór de winkelsluiting lange rijen voor de deur. Intussen heeft Action in andere landen uitgebreid ervaring opgedaan met click & collect, oftewel bestellen en afhalen. Zoals het nu bijvoorbeeld in België gaat, moet het de komende weken ook in Nederland worden.

‘Dat betekent concreet dat op onze website naast een deel van ons assortiment een winkelwagenicoontje verschijnt: die producten kun je aanklikken voor afhalen’, zegt een woordvoerder. In Nederland gaat het in eerste instantie om vijftienhonderd..

