Stemming op beurzen blijft positief

Amsterdam

De Europese beurzen zijn dinsdag wederom met aardige plussen gesloten. De verwachting dat de grote Amerikaanse techbedrijven Amazon en Google-moeder Alphabet na de slotbel op Wall Street met sterke resultaten zullen komen, gaf beleggers moed. Daarnaast werd gelet op het overleg in Washington over het omvangrijke coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,9 procent in de plus op 652,87 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 982,32 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,9 procent. Maandag zaten de graadmeters ook al in de lift, na de fikse daling vorige week. Bierbrouwer Heineken en ING gingen aan kop in de AEX met plussen tot 3,6 procent. Bij de hoofdfondsen aan het Damrak was Just Eat Takeaway (min 3,4 procent) eigenlijk de enige stevige daler. De maaltijdbezorger haalde 1,1 miljard euro op met de uitgifte van obligaties, die later kunnen worden omgezet in aandelen van het bedrijf. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl wil het geld gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet. Op de Londense beurs zakte olieconcern BP bijna 5 procent.