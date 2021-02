In IJsland werkt wet voor gelijk loon vrouwen

De Tweede Kamer sprak dinsdag over een wetsvoorstel dat gelijke beloning voor mannen en vrouwen moet regelen. In IJsland werd een soortgelijke wet twee jaar geleden van kracht. ‘Werkgevers zien de positieve effecten ervan.’

Reykjavik

Op 1 januari 2018 was IJsland het eerste land ter wereld waar gelijk loon voor mannen en vrouwen wettelijk verplicht werd. Elk bedrijf met meer dan 25 werknemers moet op papier kunnen laten zien dat mannen en vrouwen in soortgelijke functies hetzelfde maandbedrag ontvangen. Sinds 2020 wordt dit gehandhaafd door de overheid. Een bedrijf dat aantoont dat het mannen en vrouwen gelijk betaalt, wordt daarvoor gecertificeerd. Als een bedrijf geen certificaat heeft, krijgt het een boete van maar liefst 400 euro per dag.

tijdrovend

Ines Wagner, senior-onderzoeker aan het Noorse instituut voor sociaal onderzoek in Oslo, ziet dat werkgevers de wet grotendeels hebben geaccepteerd. ‘Het is een tijdrovend proces voor werkgevers, maar ze ..

