Arm land moet kennis soms stelen

Amsterdam

‘Een land dat arm en wanhopig is, heeft soms een importtarief van 50 procent nodig. Of het moet de technologie van rijkere landen stelen zonder voor de patenten te betalen. Dat deden Nederlandse bedrijven ook. In Nederland werd de Patentwet afgeschaft in 1859, die keerde pas terug in 1912. In de tussentijd ontwikkelde Philips zich. Als Nederland een patentwet had gehad, had Philips patenten moeten betalen voor zijn gloeilampen aan General Electric en Thomas Edison en had het waarschijnlijk niet kunnen overleven.’

Econoom Ha-Joon Chang groeide op in Zuid-Korea, waar westerse producten schaamteloos werden gekopieerd en vervalst. Met illegaal gekopieerde boeken bereidde hij zich voor op het toelatingsexamen van de univer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .