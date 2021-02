Onlinemarketeer na studiestop

Jongeren met een afgebroken opleiding krijgen bij The Young Digitals de kans zich te scholen in onlinemarketing. ‘Jongeren zijn geschikt voor onlinemarketing want goed op de hoogte van trends.'

Aan het loslopende pluimvee voor de deur is het niet af te zien. In een bedrijfspand op het Haagse bedrijventerrein Binckhorst bevindt zich sinds kort de start-up The Young Digitals. Hier worden geen kippen getraind, maar jongeren.

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, om precies te zijn. Noem ze vooral niet zielig of zwak, want dat zijn ze niet, zegt medeoprichter Sjoerd Hauptmeijer. In de adviescommissie van de Haagse Hogeschool zag hij elk jaar hoeveel jongeren hun studie niet afmaakten. ‘Die cijfers zijn echt enorm bij zo’n grote instelling. Maar ook in andere steden lopen veel jongeren vast in hun studie. Niet iedereen is ervoor gemaakt vier jaar lang in de schoolbanken te zitten.’

