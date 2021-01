Aantal ondernemers in uitvaartbranche groeit snel

Het aantal ondernemers dat werkzaam is in de uitvaartbranche is de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid. Begin 2016 ging het om 2180 ondernemers, nu zijn dat er 2770.





Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) zijn de nieuwe ondernemers vooral zijinstromers, die op latere leeftijd van carrière veranderen.

Vaak werken ze als zzp’er, zegt BGNU-directeur Heidi van Haastert tegenover NU.nl. ‘Als mensen een carrièreswitch maken en meer met mensen willen werken, kiezen ze voor de uitvaartbranche. Het administratieve deel van het vak spreekt ze niet aan, maar het afscheid regelen voor de mensen, dat wel. Dat is het mooie van het vak. De dag van de uitvaart is als een bruiloft, maar dan verdrietig.’ Van Haastert is niet rouwig om de toestroom van de afgelopen jaren. Volgens haar is er ..

