Kan jij leven met je ‘onzinbaan’? Als je baan er voor je gevoel niet toe doet?

‘Bullshitjobs’, noemt de Amerikaanse antropoloog David Graeber dat. Vriendelijk vertaald: ‘onzinbanen’. In Noord-Amerika en West-Europa heeft twintig procent van de werkenden het gevoel dat hun werk er totaal niet toe doet, blijkt uit onderzoek. En dat niemand het zou missen wanneer ze een dag hun werk niet doen.

In Nederland geldt Robert Dur, als hoogleraar economie verbonden aan de Rotterdamse Erasmus universiteit, als expert op het gebied van bullshitjobs. Al wordt er in de academische wereld gesproken over ‘socially useless jobs’, vertelt Dur in de nieuwste aflevering van de podcast Goed Werk (EO, ND en NPO Radio 1). ‘Die term klinkt iets chiquer, maar is tegelijk misschien nog harder. We hebben het dan ook over iets vervelends: banen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .