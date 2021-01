Kleine reorganisatie Douglas Nederland

Nijmegen

De grote reorganisatie bij parfumerieketen Douglas treft Nederland nauwelijks. Volgens een woordvoerster is er geen sprake van ‘geforceerde en grootschalige sluitingen' bij de 111 vestigingen in Nederland. Douglas maakte eerder donderdag bekend zo'n 500 van zijn circa 2400 winkels te willen sluiten omdat meer via web wordt verkocht. Met name in Zuid-Europa zou dat gevolgen hebben, maar ook in Duitsland verdwijnen rond de 60 winkels. Het bedrijf maakt pas na het weekend bekend welke winkels precies worden gesloten. Eerst wil Douglas het eigen personeel inlichten. Alle winkelsluitingen moeten in het najaar van 2022 afgerond zijn. <