Amsterdamse beurs licht hoger

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht hoger gesloten, waarmee er enig herstel kwam na de forse verliezen van een dag eerder. De belangrijkste graadmeters stonden eerder op de dag nog in het rood, maar na meevallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt sleepten ze er toch nog een plus uit. Zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen beleefden woensdag nog een flinke verliesbeurt. Zorgen over een haperend economisch herstel na de coronacrisis staken de kop op, onder andere door geruzie over vaccins in de EU, afgezwakte groeiprognoses in Duitsland en waarschuwingen van de Amerikaanse Fed, de centrale bank. Donderdag werd bekend dat het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten, ’s werelds grootste economie, in het slotkwartaal van vorig jaar min of meer in het verwachte tempo is gegroeid. Ook viel het aantal wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen mee. De AEX-index eindigde 0,2 procent hoger op 649,00 punten, met de grootste winsten voor staalconcern ArcelorMittal en banken. De MidKap won 1,1 procent tot 966,30 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1 procent, Londen zakte 0,6 procent.