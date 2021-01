‘Ingreep nodig bij filmapp TikTok'

Badhoevedorp

Dat vindt de Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI). Zo zou de leeftijdscheck van 13 jaar van TikTok makkelijk te omzeilen zijn. Ook zouden kinderlokkers via het sociale medium naar slachtoffers zoeken. De Chinese app is populair onder jongeren. ‘Uit een recent onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope blijkt dat het gebruik van TikTok in Nederland onder 12-jarigen het hoogst is met 64 procent', zegt Cor Wijtvliet, medeoprichter van SOMI. Kinderen onder de 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders voor een account. De Italiaanse privacywaakhond heeft TikTok gemaand om alle gebruikers te weren waarvan het de leeftijd niet kan verifiëren.

Dat besluit volgde op de dood van een 10-jarig Italiaans meisje dat de app veel gebruikte. Volgens haar ouders stierf ze nadat ze had meegedaan met een ‘blackout challenge’. Daarbij laten mensen zich zo lang mogelijk stikken terwijl ze zichzelf filmen. ‘Naast de vele levensgevaarlijke challenges is TikTok een paradijs voor kinderlokkers', aldus SOMI. ‘Het is wachten op een ernstig voorval hier in Nederland.’

TikTok zegt in een reactie er veel aan te doen om de veiligheid van jonge gebruikers te garanderen. Zo zouden accounts van gebruikers tussen de 13 en 15 jaar oud standaard op privé worden gezet en kunnen onbekenden hun video’s niet automatisch zien. Moderators weren daarnaast ongepaste video’s en gebruikers kunnen aanstootgevend materiaal rapporteren, zo verweert het bedrijf zich tegen de kritiek. ‘Bij TikTok is de veiligheid van onze gemeenschap, in het bijzonder onze jongere gebruikers, onze prioriteit', aldus een woordvoerder.

Onlangs meldde onderzoeker Apptopia dat TikTok wereldwijd de meest gedownloade app van 2020 zou zijn (850 miljoen downloads). TikTok ligt ook zwaar onder vuur in de VS. Trump betoogde dat TikTok te veel gegevens opslaat, die via moederbedrijf ByteDance bij de Chinese overheid zouden terechtkomen. De toenmalige president eiste dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een Amerikaanse partij worden verkocht, anders zou de app in de VS op zwart moeten. In september ging Trump akkoord met een plan van Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf zouden worden ondergebracht. Maar TikTok bleef zich - vooralsnog met succes - tegen de Amerikaanse overheidsbemoeienis verzetten. <