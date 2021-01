Boer zonder natuurvergunning niet geheim

Den Haag

De uitspraak heeft betrekking op tien boeren, maar is de opmaat voor het vrijgeven van de gegevens van alle 3500 boeren die sinds de befaamde stikstofuitspraak in 2019 officieel ‘illegaal’ zijn. Mobilisation for the Environment, de milieuclub achter de stikstofzaak, zit al tijden achter de adresgegevens aan. De actiegroep wil met de gegevens verdere vermindering van de stikstofuitstoot afdwingen, bijvoorbeeld door provincies te verzoeken tot handhaving bij de boeren zonder vergunning, of door gericht zaken aan te spannen tegen de relatief grote uitstoters onder hen.

De rechtbank in Groningen gaf eerder al toestemming voor het openbaar maken van de gegevens, maar boerenorganisatie LTO Nederland ging samen met het landbo..

