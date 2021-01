Goede dag voor banken en verzekeraars

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een plus van 0,1 procent op 658,54 punten. De MidKap-index dikte 0,5 procent aan en kwam op een stand van 971,97 punten uit. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,7 procent. UBS steeg 2,4 procent in Zürich. De bank, die wordt geleid door de Nederlandse topman Ralph Hamers, behaalde vorig jaar een hogere winst en gaat voor miljarden euro's aan eigen aandelen inkopen. ABN Amro (plus 4,2 procent) en ING (plus 2,7 procent) behoorden bij de Europese banken die ook in trek waren. Elders in Europa werden BNP Paribas (plus 1,8 procent), Deutsche Bank (plus 1,9 procent) en UniCredit (plus 4,5 procent) eveneens hoger gezet. Grootste stijger in de AEX-index was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield.