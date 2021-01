Cijfers Philips vallen goed op Damrak

Philips hoorde maandag bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. De resultaten van het zorgtechnologiebedrijf vielen in de smaak bij beleggers. Het algehele beurssentiment was daarentegen negatief. De markten bleven gevangen tussen de hoop op een snelle goedkeuring van het grote Amerikaanse steunpakket en de vrees voor het coronavirus. De Europese luchtvaartsector stond daarnaast onder druk vanwege verdere reisbeperkingen in de strijd tegen de pandemie.