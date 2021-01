Meer duurzame dan fossiele stroom in EU

Amsterdam

Van alle elektriciteit was 38 procent afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Met fossiele brandstoffen werd 37 procent opgewekt. Het marktaandeel van kernenergie daalde harder dan ooit, maar bedraagt toch nog 25 procent. Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksbureaus Agora Energiewende en Ember.

De koppositie van hernieuwbare stroom is een gevolg van een paar al langer lopende trends. De stroomproductie met fossiele brandstof neemt al jaren af, vooral de productie met steenkool. Steenkool was in 2015 nog goed voor een kwart van de Europese stroomproductie, vorig jaar was het gehalveerd tot 12 procent.

De duurzame stroomproductie steeg sneller dan ooit. De productie van windstroom steeg 9 procent, van zonnest..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .