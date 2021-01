Yoni vindt dat je ‘vagina’ en ‘menstruatie’ juist prominent op de verpakking moet zetten

Een ding is zeker: bij de onderneming Yoni kennen ze geen enkele schaamte voor hun menstruatieproducten. En zo is het precies bedoeld.

Amsterdam

Op een kastje naast de deur van het kantoor van het Amsterdamse bedrijf Yoni liggen doosjes maandverband, tampons en menstruatiecups. Op een plankje aan de muur staan boeken met titels als Ik ben ongesteld, so what?, Vuile lakens en V – Van Vulva tot Vagina. En aan de muur hangen foto’s uit de reeks die ook is te vinden op de website en het Instagram-account. Kunstzinnig, maar expliciet beeld over menstruatie, met een zichtbaar touwtje van de tampon langs de benen of met een ‘bloedende’ oester in de hand.

biologisch

Yoni maakt tampons en maandverband van biologisch katoen en biologisch afbreekbaar maïsplastic. Het katoen wordt van verschillende boerderijen buite..

