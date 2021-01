Randstedeling verhuist steeds vaker naar de regio: ‘Hebben vrienden aan het denken gezet’

Amsterdam

Huizenkopers uit de vier grote steden wijken steeds vaker uit naar kleinere buurgemeenten en regio’s buiten de Randstad. In West-Brabant, Zuidwest-Friesland en Zuidoost-Drenthe verdubbelde in vijf jaar tijd het percentage kopers uit de Randstad. De trend lijkt het afgelopen jaar in elk geval in sommige gebieden door de coronacrisis versterkt.

Dat blijkt uit een uitgebreide analyse op verzoek van de Volkskrant, uitgevoerd door brainbay, onderzoeksdochter van makelaarsvereniging NVM. De trek uit de grote steden heeft te maken met de hoge huizenprijzen en het geringe aanbod van koopwoningen, maar ook met veranderende voorkeuren voor meer (buiten)ruimte, denkt onderzoeker Frank Harleman van brainbay. ‘Van een massale uittoch..

