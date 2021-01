Elke week één dag om te studeren. ‘Leren maakt je wijzer en die wijsheid heb je nodig in het leven’

Na een halfjaar werktuigbouwkunde gaf Laurens Rouvoet er de brui aan en ging hij fulltime in de vis in zijn woonplaats Bunschoten-Spakenburg. Bijna twintig jaar later haalde hij toch nog een master.

‘De hele dag luisteren naar docenten, daar was ik niet voor in de wieg gelegd’, zegt Laurens Rouvoet (36). ‘Ik maakte op zaterdag haring schoon op de markt in Gouda. Na zo’n dag had ik het gevoel dat ik echt iets had gedaan.’ Hij verdiende goed met zijn bijbaantje en besloot na een halfjaar te stoppen met zijn mbo-opleiding en fulltime aan de slag te gaan in de vis.

Die beslissing viel thuis niet in goede aarde. ‘Met mijn vader kreeg ik knallende ruzie. Hij stelde me voor de keuze: óf je wordt ondernemer óf je gaat door met leren. Dat vond ik helemaal niet leuk om te horen. Ik wilde gewoon gaan werken.’ Maar hij deed het wel allebei. Rouvoet werd ondernemer en bleef ook nog zijn leven lang leren.

bedrijfsschool

‘Werk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .