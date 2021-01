‘Gelijkheid m-v schiet niet op in bedrijfstop’

Amsterdam

Er is nog veel werk nodig voordat de positie van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven gelijkwaardig is. Ook in Nederland is afgelopen jaar maar weinig voortgang geboekt, stelt European Women on Boards. In de 600 grootste beursgenoteerde bedrijven van Europa bezetten vrouwen 28 procent van de plaatsen in de top. In Nederland is dat 29 procent. De grootste stijger van alle 668 onderzochte bedrijven was de Nederlandse verzekeraar ASR. Daar is twee derde van de bestuurders en een derde van de commissarissen vrouw. Op de ranglijst staat ASR daarmee zevende. <