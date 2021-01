Maaltijdbezorger steelt de show

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was donderdag de grote winnaar op de Amsterdamse aandelenbeurs. Na de aanscherping van de coronamaatregelen verwachten beleggers nog meer klandizie voor het thuis laten bezorgen van maaltijden. De algehele stemming op het Damrak was ook goed. De AEX eindigde 0,7 procent hoger, aangevoerd door Just Eat Takeaway met plus 5,1 procent. De MidKap ging 0,4 procent vooruit. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent.