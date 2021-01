Unilever bindt strijd aan tegen armoede

Londen

De definitie voor leefbaar inkomen is een loon dat de basisbehoeften van een gezin dekt, zoals onderdak, eten, kleding, vervoer, onderwijs voor de kinderen en zorg, plus een voorziening mogelijk maakt voor onverwachte uitgaven.

In alle 190 landen waar Unilever actief is, zal met leveranciers (zo’n 60.000 in totaal) worden onderhandeld om een exact bedrag af te spreken. In veel gevallen zal dat aanzienlijk hoger zijn dan de minimumlonen. Unilever – producent van levensmiddelen (Knorr, Calvé, Ben & Jerry’s), schoonmaakmiddelen (Omo, Biotex) en persoonlijke verzorgingsproducten (Dove) – wil op deze wijze ook leveranciers dwingen fatsoenlijke lonen te betalen. Unilever is de eerste grote multinational ..

